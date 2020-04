Pistocchi rivela: “Non solo Cellino, ma in serie A altri 5-6 club non vogliono più giocare”

Il giornalista Maurizio Pistocchi, attraverso il suo account ufficiale di Twitter, ha rivelato che in Serie A, oltre al presidente del Brescia, Massimo Cellino, il quale, più volte ha ribadito la volontà di non tornare in campo dopo questa emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, ci sono almeno altri 5-6 club che non vogliono più giocare la stagione in corso.

Inoltre, anche in B e in C la situazione non è migliore, anzi, ci sono squadre che rischiano anche il fallimento.

Ecco il suo Tweet:



“In serie A non solo Cellino, ma almeno 5/6 non vogliono tornare in campo per finire il campionato. In serie B è anche peggio: c’è chi vuole giocare a tutti i costi come Benevento, Perugia e Frosinone e chi non vuole giocare più, in LegaPro sarà un disastro, tra società fallite e ricorsi”.