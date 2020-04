INSIGNE AGENTE – Nelle ultime ore ha preso forma l’ipotesi di un addio di Lorenzo Insigne a Mino Raiola, l’agente che aveva cominciato a gestirne gli affari un anno fa, quando il rapporto con il Napoli sembrava ai minimi storici e il neo capitano poteva cambiare aria.

Insigne, il nuovo agente sarebbe Vincenzo Pisacane

L’aria, invece, sembra cambiata a Napoli. Se ancora non sono certe le motivazioni che hanno portato alla rottura del rapporto, sempre più certa pare essere la prossima destinazione di Insigne: Vincenzo Pisacane.

Come confermato da Enrico Fedele durante la diretta Facebook de ‘Il Bello del Calcio’, sarebbe proprio Pisacane il nuovo procuratore del capitano del Napoli. “È agente già di Danilo D’Ambrosio o di ex azzurri come Ciciretti e Tutino – rivela Fedele -. E ha un gran rapporto anche con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ecco perché può essere lui il nuovo agente“.

“Qualcuno mi ha fatto pensare anche ad un interessamento di Jorge Mendes – ha aggiunto Fedele -. ma quella di Pisacane è la pista più agevole“.

Pastorello potrebbe affiancare Pisacane

L’agente napoletano potrebbe inoltre essere affiancato nella procura anche da Pastorello, che gestisce diversi calciatori importanti (Lukaku, Acerbi) e nel Napoli già Alex Meret.