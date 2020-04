Diaconale polemico, risponde a Rezza: “Stop al campionato? Gli scienziati facciano meno i tifosi”

Altro giorno, altra polemica da parte di Arturo Diaconale. Il Responsabile della Comunicazione della Lazio ha risposto così su Adnkronos a Gianni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità: “Alle volte il tifo colpisce anche gli scienziati e dà alla testa… Scienziati che sarebbero molto più utili se invece di occuparsi di queste cose trovassero un modo per fronteggiare efficacemente il virus”.

Gianni Rezza, capo dipartimento delle malattie infettive per l’ISS (Istituto Superiore di Sanità), si era sbilanciato in maniera negativa sulla ripresa del campionato durante la conferenza stampa della Protezione Civile: “Da romanista manderei tutto a monte. Scherzi a parte, il calcio è uno sport di contatto e il rischio di trasmissione c’è. Ho sentito di protocolli sanitari particolari, ma mi sembra un’ipotesi un po’ tirata. Se dovessi dare un parere tecnico io non sarei favorevole e credo che il Comitato tecnico scientifico sia d’accordo. Poi è la politica a decidere. Questo è un mio parere personale”.