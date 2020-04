Coronavirus, ecco quali attività riprenderanno da domani. De Luca proroga la ripresa lavorativa

Dopo le festività di Pasqua, da domani 14 aprile ripartiranno alcuni settori lavorativi in Italia, dopo un lungo periodo di chiusura a causa dell’emergenza Coronavirus. Il portale de Il Mattino riporta gli aggiornamenti in merito alle riaperture.

CORONAVIRUS, LE PRIME ATTIVITÀ LAVORATIVE RIPARTONO

Riaprono domani le librerie, le cartolerie e i negozi di vestiti per neonati e bambini. Ripartono le attività forestali, l’industria del legno e anche la produzione di computer.

La serrata pressoché totale viene prorogata ancora, da domani fino al 3 maggio, compresa la stretta sui rientri dall’estero e sui viaggi di lavoro nel nostro Paese, con controlli agli imbarchi e stop ai viaggi per chi ha la febbre. Restano tutti i limiti agli spostamenti, la chiusura delle scuole, lo stop alle attività produttive non essenziali. E resta la possibilità per le Regioni di emettere ordinanze ancora più restrittive di quelle dello Stato.

Ma arrivano singole deroghe e nuove norme per le attività che saranno aperte, con l’obbligo di mascherine per i dipendenti e disinfettanti mani vicino alle casse o anche alle tastiere dei bancomat. Aggiunte tra le grandi opere, quelle idrauliche.

CHIUSURA PROROGATA IN ALCUNE REGIONI DI ITALIA

Non tutte le regioni italiane avvieranno la riapertura degli esercizi sopra citati. Infatti, Lombardia, Piemonte e Campania hanno emanato ordinanze più stringenti per alcuni di questi settori.