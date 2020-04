Vialli, la miglior vittoria: “Dopo 17 mesi di chemio nessun segno della malattia”

Gianluca Vialli, in un’intervista a “La Repubblica” si è raccontato, parlando anche dei mesi infernali vissuti a causa del tumore al pancreas che gli era stato diagnosticato.

Queste le sue dichiarazioni: “Sto bene, a dicembre ho terminato la chemioterapia di 17 mesi, un ciclo da 9 mesi ed uno da 8. È stato difficile, anche per uno forte come me, sia fisicamente che mentalmente. I test non mostrano segno di malattia. Sono felice”.

Un pensiero viene poi dedicato a coloro che lottano per il Covid-19 spiegando: “Mi sento fortunato, penso a chi viene portato in ospedale e muore solo. È un momento terribile“.