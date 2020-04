Serie A, ipotesi sul futuro: possibilità di giocare a porte chiuse fino a Natale

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sportmediaset, tra le tante incertezze che regnano oggi nel mondo del calcio, c’è anche quella di non sapere se e quando si potrà tornare allo stadio per sostenere la propria squadra del cuore.

Al momento è complicato ipotizzare una riapertura al pubblico prima delle festività di Natale. L’ipotesi della Lega di A sarebbe quella di far giocare ogni partita nello stadio designato, ma a porte chiuse. Sussiste anche l’idea di giocare alcune sfide in campo neutro: se a maggio resteranno vive alcune zone rosse è probabile che i match previsti in quelle aree possano essere spostati in altri campi.