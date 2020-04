Mancini: “Dobbiamo diventare persone migliori. Dovremmo adeguarci a quello che verrà deciso in futuro”

Roberto Mancini, allenatore della Nazionale italiana di calcio, è intervenuto in diretta su Rai 1 nel corso del programma Da Noi a Ruota Libera. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal tecnico:

“Bisogna adeguarsi ai giorni disponibili per provare a ricominciare per bene il campionato. Dobbiamo essere persone migliori, tutti noi sembriamo belli e con tante qualità ma poi arriva un nemico che è in grado di sconfiggere chiunque. Spero che il calcio possa tornare ad essere guardato con piacere e solo per puro divertimento”.

“Dobbiamo essere grati a tutti i medici, gli infermieri e chiunque si stia adoperando per rendere questo momento meno tragico di quanto sia già. Un grazie speciale anche a Coverciano che ha ospitato gente positiva che probabilmente non avrebbe avuto posti in cui andare”.