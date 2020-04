Coronavrius – L’aggiornamento della Protezione Civili: Oggi 431 morti

La Protezione Civile ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti in merito al contagio del Coronavirus in Italia. Oggi aumentano di 1984 unità i positivi, per un totale di 102.253 malati. Il numero di morti oggi è pari a 431.

In Italia sono attualmente 102.253 i positivi da Coronavirus, 34.211 guariti e 19.899 le vittime. Per un totale di 156.363 casi. Oggi i pazienti positivi rispetto a ieri sono stati +1984. Calano di 38 i ricoverati in terapia intensiva e diminuiscono di 297 unità anche i ricoverati.