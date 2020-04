CALCIO NAPOLI ULTIMISSIME – Nelle sue pagine odierne, il noto quotidiano La Repubblica ha fornito cinque punti fondamentali che il patron azzurro Aurelio De Laurentiis dovrà affrontare. Cinque punti cruciali verso la ripresa del campionato di Serie A, che pare avvicinarsi. C’è da badare alla situazione maturata per via del Coronavirus che ha fermato il pallone, che in qualche modo deve tornare a rotolare. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

CALCIO NAPOLI, L’AVVIO VERSO LA RIPRESA

“Al virus che ha chiuso il mondo resiste solo il calcio. Perché ne ha uno tutto suo. È contagiato dalla sua antica febbre: il danaro. Non si parla d’altro in Europa, in Italia, a Napoli, ovunque vi sia un pallone, anche ora che non rimbalza più“.

“La lunga pausa riporta il calcio su piccole vertenze, ben lontano dalla finta morale dei giorni scorsi. Quando tutti dicevano: conta solo la salute dei giocatori. Contano solo i soldi. Ci si fa subito riconoscere. A Udine i dirigenti rinunciano a mezzo stipendio per evitare la cassa integrazione ai dipendenti. Il presidente Pozzo è rimasto spiazzato?“.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli

“Stesso rischio corre Aurelio De Laurentiis. Ha un nuovo ruolo, come sempre parla ad alta voce ma stavolta quasi tutti ascoltano. Si batte per riaprire quanto prima il campionato, come chiedono la Lazio dell’alleato Lotito, Juve e Inter, al contrario di chi è in zona retrocessione“.

DE LAURENTIIS, I CINQUE PUNTI DA CHIARIRE

“Vola alto quindi, ma sarebbe meglio abbassare la quota per dare al suo Napoli le linee guida. I punti da chiarire sono interessanti“.

“1) Gli stipendi. Non ci sarà trattativa interna, ci si rimette ad accordi e disaccordi tra Lega e Assocalciatori“

“2) Le multe. C’è una stasi. L’avvocato Bruno Piacci rimane l’arbitro designato dal Napoli. Il tribunale ha rigettato l’istanza di ricusazione presentata dai giocatori legati a Raiola. Ma proprio i giocatori tardano a

presentare i loro nomi. I giocatori sono pronti anche a pagare, ma c’è una

clausola che li tiene in allarme. La società si è riservato il diritto di promuovere anche un’azione legale per grave lesione dell’immagine. Un incubo“.

“3) La ripresa. De Laurentiis tende ad anticiparla, con tutela della salute in ambienti protetti, con test e tamponi continui“.

“4) La solidarietà. I giocatori hanno chiesto l’indirizzo dei 25 dipendenti messi dal Napoli a cassa integrazione. Li aiuteranno con un contributo generoso. In sintonia anche Gattuso e Giuntoli, ma attenti alla forma. Che una prova di grande sensibilità non sembri dissonante con la decisione della società“.

“5) Futuro. Gattuso non vuol turbare il suo ottimo rapporto con il presidente. Pensa alla nuova squadra. Tra i punti fermi, Zielinski e Fabiàn Ruiz“.

SEGUICI ANCHE SUI NOSTRI PROFILI SOCIAL, COME FACEBOOK!