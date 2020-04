Ancelotti: “Passo la quarantena in bici, guardo le serie in televisione e mi diverto a cucinare”

Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton e ex tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni tramite il sito ufficiale del club inglese. Ecco cosa ha raccontato il mister:

“Vado in bici, faccio camminate e vado anche in spiaggia, mantenendo sempre il distanziamento sociale. In Italia questo non è possibile farlo, siamo fortunati. Durante il giorno amo cucinare, è una delle mie passioni. Alla sera guardo le serie tv. Piatto che mi riesce meglio? Senza dubbio la pasta”.