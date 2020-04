Gravina: “Abbiamo delle date per concludere le stagione! Il calcio ha sempre avuto modo di ripartire”

Gabriele Gravina è stato ospite a Sky Calcio Club di Fabio Caressa. Il Presidente della FIGC ha confermato ancora una volta di voler riprendere a giocare quando sarà possibile:

“Siamo in continuo contatto col Ministro Spadafora e con gli addetti ai lavori per studiare ogni minimo dettaglio. Innanzitutto faremo dei controlli a tutti per verificare che siano negativi al coronavirus per la ripresa degli allenamenti, con l’auspicio che il campionato possa tornare il prima possibile. Vogliamo rispettare le condizioni date dal nostro Governo, non possiamo rischiare nulla ma abbiamo molta fiducia. Potete benissimo immaginare quale sarebbero le cause se non dovessimo finire la stagione, non solo nel calcio. L’idea è di rispettare le strutture di ogni singola squadra, nel caso non fosse possibile ci adegueremo”.

“Ad oggi non abbiamo delle date per concludere il campionato, la FIFA ci ha consigliato di finire la stagione e ci adegueremo alle direttive del nostro Comitato Tecnico Scientifico. Il calcio italiano regala dei sogni ai tifosi. Tutti insieme dobbiamo dare speranza al Paese, il calcio ha sempre segnato un punto di ripartenza anche dopo i terremoti degli ultimi anni e vogliamo che sia così anche in questa occasione”.