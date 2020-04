RIPRESA SERIE A – Il Corriere della Sera, all’interno dell’edizione odierna, ha riportato le possibili date per la ripartenza del campionato di Serie A. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

RIPRESA SERIE A, IL PIANO DI CONI E FIGC

“Il Dpcm firmato nella giornata di ieri dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte prevede che le attività sportive possano ripartire dopo il 4 maggio, per limitare la diffusione del Coronavirus. In base a questa data il presidente del CONI Giovanni Malagò e il presidente della FIGC Gabriele Gravina stanno preparando il piano per la ripresa del campionato. L’idea è quella di iniziare ad effettuare visite mediche approfondite nel corso dell’ultima settimana di aprile, per poi procedere alla santificazione completa dei centri sportivi e di allenamento. La ripresa delle attività agonistiche è prevista a partire dal 4 maggio, mentre le date per la ripresa del campionato sono due: il 30 maggio oppure il 2 giugno.

“Per avere maggiore certezza sui tempi di ripresa del campionato però bisognerà aspettare un po’ di tempo, che porterà con sé notizie più precise. La diffusione del CoVid-19 va ancora studiata approfonditamente nel corso delle prossime settimane. Nonostante ciò però, trapela un cauto ottimismo sulla ripresa del campionato di Serie A e di tutte le altre competizioni a livello nazionale”.