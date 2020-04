Emergenza Coronavirus, Gattuso e Giuntoli rinunciano ad un mese di stipendio per aiutare i dipendenti cassintegrati del Napoli

Il Corriere dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha riportato un bellissimo gesto da parte di Gennaro Gattuso e Cristiano Giuntoli. L’allenatore e il direttore sportivo del Napoli infatti, indipendentemente dagli accordi che raggiungerà il club con i propri tesserati, hanno deciso di rinunciare ad una mensilità completa di stipendio. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Meglio della vittoria della Champions League o dell’acquisto di Messi. L’allenatore e il direttore sportivo del Napoli si dimostrano due uomini veri: rinunceranno ad una mensilità completa di stipendio a prescindere dagli accordi che raggiungerà il club. L’obiettivo di Gattuso e Giuntoli è quello di compensare le perdite economiche dei dipendenti del Napoli che sono stati messi in cassa integrazione per le mensilità di aprile e maggio (salvo ripresa delle attività). Il tecnico e il direttore sportivo del Napoli, in poche parole, sono disposti a non percepire un ingaggio mensile, per destinarlo ai cassintegrati del club. Chapeau”.