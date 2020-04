CASTROVILLI NAPOLI – Il Corriere dello Sport, all’interno dell’edizione odierna ha dedicato ampio spazio a Gaetano Castrovilli, talento della Fiorentina seguito anche dal Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Castrovilli Napoli, l’offerta degli azzurri

Come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis è stato folgorato dall’inizio di stagione di Castrovilli. Il patron azzurro, in accordo con Giuntoli e Gattuso, a gennaio è arrivato a presentare un’offerta da 40 milioni di euro. Offerta che però non ha minimamente scalfito il patron della Fiorentina Rocco Commisso, intenzionato a tenere con sé in campioni, non a venderli per fare plusvalenza. Per blindare il centrocampista, ora nel giro della nazionale azzurra, la Fiorentina gli ha rinnovato il contratto ad ottobre: prolungamento fino al 2024. L’ingaggio iniziale sarà di 1 milione di euro, con la cifra che salirà di anno in anno. Il nuovo presidente della Fiorentina ha espresso più volte la volontà di tenere con sé il centrocampista italiano.

I numeri di Gaetano Castrovilli

L’annata di Gaetano Castrovilli, al debutto assoluto in Serie A, è stata da sogno fino all’interruzione del campionato. In estate l’ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella decise di tenerlo e puntare su di lui, schierandolo subito titolare alla prima di campionato proprio contro il Napoli. Nonostante la vittoria del Napoli, Castrovilli non sfigurò affatto e anzi iniziò a ricevere svariati complimenti. Da quel momento in poi, il centrocampista della Fiorentina ha messo in fila una serie di prestazioni di ottimo livello ed il suo bilancio stagionale è di tutto rispetto: in 24 partite giocate in Serie A ha siglato 3 gol e regalato 2 assist ai propri compagni. Considerando che è una mezz’ala di centrocampo, le cifre sono tutt’altro che scontate. È però un altro il dato che impressione maggiormente, come riportato dal Corriere dello Sport: Castrovilli è secondo in Serie A per dribbling effettuati. Il centrocampista italiano in questa speciale classifica è secondo solo a Jeremie Boga del Sassuolo, un altro obiettivo del Napoli.