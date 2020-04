CdS – Inserimento del Bayern per Fabian Ruiz: lo spagnolo corteggiato da molte big europee

Il talento di Fabian Ruiz fa gola a molte big europee. Non è una novità l’interessamento del Real Madrid e del Barcellona in Spagna e del Manchester City, in Inghilterra. Un’altra big interessata sembrerebbe essere il Bayern di Monaco.

A riportarlo è Il Corriere dello Sport, che nell’edizione odierna parla dell’inserimento del Bayern nella trattativa per il centrocampista spagnolo, che ha fatto presente l’interessamento all’entourage di Fabian. Il Napoli è sua stato messo al corrente. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Le parole dell’entourage di Fabian Ruiz sono chiare: «Ci sono diversi club importanti che hanno chiesto informazioni su Fabian Ruiz e di ciò abbiamo già messo al corrente il Napoli, come giusto che sia». Ormai si fa così, per cominciare: si telefona al procuratore, si cerca di capire e farsi svelare il più personale dei segreti. E il Real Madrid, il Barcellona, sembra il Manchester City e adesso anche il Bayern di Monaco hanno provato a farsi illuminare sulle prospettive di un centrocampista che resta inavvicinabile, almeno sino a prova contraria”.