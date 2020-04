VERETOUT NAPOLI – Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com, Jordan Veretout avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prima parte della sua esperienza con la Roma. Ecco le parole rilasciate dall’ex centrocampista della Fiorentina:

VERETOUT SULLA ROMA

“Mi trovo molto bene a Roma, quando per la prima volta mi ha chiamato mi ha convinto del fatto che mi volesse e sono molto contento di aver scelto la maglia giallorossa, in una grande squadra, con grandi tifosi e un grande allenatore come Paulo Fonseca che mi ha già aiutato e potrà solo farmi crescere sempre di più”.

VERETOUT NAPOLI LONTANO

Veretout in foto con la compagna

Le seguenti dichiarazioni lasciano dunque intendere che sembra improbabile un ritorno di fiamma tra la compagine azzurra e il calciatore francese. Il Napoli, e non solo, ha corteggiato per tanto tempo l’ex centrocampista della Fiorentina, che aveva scelto la città campana per richiedere la mano della sua compagna ma che alla fine ha preferito vestire la maglia della Roma. Difficile ipotizzare un ritorno di fiamma tra gli azzurri e Veretout, le sue dichiarazioni rendono ancora più difficile l’idea.

LE PAROLE SU ASTORI

Il centrocampista francese ha ricordato anche il suo compagno di squadra Davide Astori, scomparso ai tempi della Fiorentina a causa di un brutto malore in un albergo ad Udine: “Quando sono arrivato in Italia non parlavo bene la lingua e lui mi ha aiutato tantissimo. Non lo dimenticherò mai. Dopo quello che successe tutti noi compagni decidemmo di diventare come lui, da lì iniziammo a vincere una partita dopo l’altra. Della prima partita giocata senza di lui contro il Benevento ho una foto a casa di tutti noi della Fiorentina a terra dopo la fine dopo il triplice fischio. Eravamo travolti dalle emozioni”. Parole che vanno sicuramente oltre il calcio e che rendono omaggio alla figura dell’uomo che era Astori anche fuori dal terreno di gioco.