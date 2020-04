Tavecchio: “Se non venissero portati a termine i campionati saranno guai per tutti! Insigne? Con lui giocavo a boccette”

Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per esprimere il suo giudizio in merito all’emergenza Coronavirus. Ecco le sue dichiarazioni:

LE PAROLE DI TAVECCHIO

“Ripartire il 31 maggio diventa imperativo, qualora non dovesse portarsi a termine la stagione si rischia una crisi irreversibile per tutti. Bisogna chiudere la stagione rispettando tutti i patti televisivi. Insigne? Ho convissuto con lui un mese in Francia, tutte le sere facevamo una partita a boccette insieme a Immobile ed El Shaarawy“.