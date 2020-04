De Luca: “Stanziamo 900 milioni che daremo alla povera gente, alle imprese e ai lavoratori autonomi”

Vincenzo De Luca ha parlato sulla pagina ufficiale della Regione Campania in merito agli aggiornamenti riguardanti l’epidemia Coronavirus. Ecco quanto evidenziato da quest’ultimo:

“Lo sforzo che abbiamo cercato di fare nella messa appunto di questo piano è quello di massimizzare al massimo le procedure. Noi definiamo programmi a volte bellissimi ma per passare ai soldi ci vogliono epoche storiche. Vorremmo fare uno sforzo straordinario e far arrivare subito le risorse economiche ai determinati soggetti. Cercheremo di avere misure non ripetitive rispetto a quelle nazionali. In alcuni casi preveniamo anche misure aggiuntive, mentre in altri casi cercheremo di non sovrapporci ad altri”.

