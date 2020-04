Coronavirus, il Governo ci pensa: possibile proroga delle restrizioni fino al 3 maggio

Diminuiscono i casi di infezione in Italia, ma il Governo non intende allentare l’attenzione in merito all’emergenza Coronavirus.

Le attuali misure restrittive, che dovrebbero terminare il prossimo 14 aprile, potrebbero infatti essere prorogate fino al prossimo 3 maggio. A riferirlo sono vari organi di stampa e ribadito anche da Radio Kiss Kiss. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’annuncio del Premier, Giuseppe Conte.