UEFA, pesante accusa a Ceferin: “Atalanta-Valencia una bomba biologica!”

Il primo ministro sloveno Janez Jansa ha attaccato pesantemente il suo connazionale Aleksander Ceferin, presidente della UEFA. Il premier ha accusato quest’ultimo di non aver fermato le coppe europee dopo i primi contagi da Coronavirus, affermando come “la decisione di giocare Atalanta-Valencia è stata irresponsabile e criminale, una bomba biologica“.

Ceferin infatti non avrebbe dato in tempo lo stop al calcio per interessi economici, anche se va segnalato che la polemica è tutta interna al piccolo stato della ex Jugoslavia: secondo la stampa locale infatti il presidente della UEFA vuole entrare in politica una volta terminato il suo incarico. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.