MILIK SCHALKE 04 – È il nome più vicino ad una cessione in casa Napoli: le richieste per il rinnovo di Arkadiusz Milik sembrano troppo alte per De Laurentiis. Il polacco, in scadenza nel 2021, potrebbe così partire nella prossima finestra di mercato. Tutto sarà legato alla situazione Coronavirus: al momento le date del calciomercato sono tutt’altro che decise. Su Milik, comunque, resta l’interesse del Milan registrato nei giorni scorsi. In queste ore si aggiunge però un’altra pretendente per il centravanti di Tychy.

Su Milik è infatti piombato lo Schalke 04, club che milita in Bundesliga. Secondo quanto rivela Tuttomercatoweb.com, i tedeschi avrebbero anche pronta un’offerta di 25 milioni di euro. Dieci meno della richiesta del Napoli: prima dell’emergenza Coronavirus la cifra era di 40 milioni. Ad oggi, il Napoli ne accetterebbe anche 35. Secondo il portale specializzato Transfermarkt, il suo valore sarebbe di 32 milioni.

LEGGI ANCHE: IL POLACCO METTE A DISPOSIZIONE IL SUO RISTORANTE

Su Milik era da registrare anche l’interesse del Milan: paventato persino uno scambio con Kanté. Il Napoli andrebbe così a puntare un altro attaccante: sul taccuino Jovic, Loren, Belotti.

Negli scorsi giorni Milik si è messo in luce per un gesto di grande umanità: l’attaccante polacco ha messo a disposizione il suo ristorante, in Polonia, per distribuire pasti gratuiti al personale sanitario. Il ristorante Food&Ball è stato inaugurato dallo stesso Milik nel 2018.