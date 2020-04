Il sindaco di Dimaro spera: “Aspettiamo il Napoli in ritiro. La società azzurra fa parte della vita della Val Di Sole”

Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro, luogo di ritiro del Napoli negli ultimi anni, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

L’argomento principale, senza ombra di dubbio, è stato il possibile ritiro, se la stagione dovesse essere conclusa in tempo, della squadra azzurra in Val Di Sole.

Ecco le sue parole:



“Noi stiamo facendo i nostri lavori per quanto possibile fare. Noi siamo pronti, ma tutto dipende da questa situazione surreale.

Noi siamo abituati anche ad avere il piano B, a malincuore possiamo pensare allo spostamento, ma non per la nostra volontà. Che periodo? Dipenderà da questa situazione, ma noi non vorremmo perdere questo appuntamento.

Il Napoli fa parte della vita di Dimaro, della Val Di Sole. È un qualcosa a cui si è abituato e non puoi farne a meno.

Qualcosa che cambierà? Sicuramente ci sarà l’arrivo di Gattuso e quindi aria nuova. Per quanto riguarda noi, se il ritiro ci sarà, stiamo aspettando le richieste della squadra.

Amichevoli a Dimaro e no a Trento? Si, stavamo cercando di accontentare una richiesta del presidente.”