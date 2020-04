Chiariello: “Che senso ha negare gli allenamenti e riaprire le fabbriche?”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Non voglio soffermarmi sulla svolta della FIFA che ha impresso Infantino, dando l’ufficialità al prolungamento dei contratti oltre giugno. C’è una volontà comune: tornare in campo. In Germania potrebbe tornarsi a giocare il 9 Maggio, ma al di là di ciò, questo è il punto saliente. ù

Oggi Barbano sul Corriere dello Sport si rivolge al Ministro Spadafora: che senso ha negare ai calciatori di allenarsi, in condizioni di sicurezza, per prepararsi a giocare a porte chiuse, quando si potrà? Conosciamo la risposta a queste domande: il calcio non è tra le attività strettamente essenziali. Però, del calcio il Paese potrebbe avere bisogno, soprattutto in quella fatidica fase due, che a Roma si studia e al Nord è già iniziata”.