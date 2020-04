ZAMBROTTA SCHERZO GATTUSO – Sono tanti gli aneddoti su Gennaro Gattuso e gli scherzi che gli venivano inflitti dai suoi colleghi. Tra i più gettonati la storia – raccontata da Ancelotti – del compleanno, con Kaladze che fece davvero imbufalire l’attuale allenatore del Napoli.

ZAMBROTTA SCHERZO GATTUSO

Nei giorni scorsi Pirlo e Cannavaro avevano ricordato con simpatia i tempi con Gattuso, prendendolo anche in giro in una diretta su Instagram. Oggi è il turno di Gianluca Zambrotta, compagno di Rino tra Milan e Nazionale. In diretta su Sky Sport 24, per Casa Sky Sport, “Zambro” ha ricordato i momenti più divertenti della sua carriera da calciatore. Incalzato da Riccardo Trevisani e Mario Giunta, Zambrotta ha raccontato:

“Gli scherzi fatti a Rino Gattuso ci facevano morire dal ridere. Ho vari anneddoti, ricordo che una volta prese a forchettate tutti. Si scherzava spesso sul pesce che portava a Milanello dalla sua pescheria, si scherzava sul fatto che non fosse fresco. Una volta ha mangiato una lumaca intera dopo un allenamento perché aveva scommesso con Kaladze“.

ZAMBROTTA SCHERZO GATTUSO, LEGGI ANCHE: PIRLO E CANNAVARO PRENDONO IN GIRO GATTUSO SU INSTAGRAM

GATTUSO MILAN

Anche Ambrosini, attualmente opinionista Sky e in collegamento da casa come Zambrotta, ha assecondato l’ex compagno in un momento di ilarità, il secondo “contro” Rino Gattuso. Facile immaginare la reazione di Gattuso, non felicissimo di subire scherzi. Un carattere fumantino come il suo, d’altronde, si presta facilmente a questo tipo di simpatia. Gattuso e Zambrotta hanno dato l’addio al calcio lo stesso giorno, precisamente il 13 maggio 2012. In occasione di un Milan-Novara di fine campionato, i rossoneri salutarono, oltre Zambro e Ringhio, anche Inzaghi, Nesta e Van Bommel. Insieme, Zambrotta, Gattuso e Ambrosini hanno sollevato una Champions nel 2007. Da soli, il terzino e il mediano hanno vinto anche un mondiale nel 2006.

ZAMBROTTA SCHERZO GATTUSO, IL VIDEO