SERIE A QUANDO SI GIOCA – Si discute ormai da tempo su come, quando e se ricominciare i campionati nazionali. Premier, Serie A, Liga e tutti gli altri campionati d’Europa (e del mondo), serie minori comprese, sono sul filo del rasoio. Tutto dipenderà dall’evolversi del virus, anche se l’intenzione conclamata è quella di portare a termine i campionati. Incastrando tutto bene, nel dettaglio ma anche rischiando con partite ogni tre giorni. C’è anche un’altra clamorosa ipotesi, già paventata per la Premier League.

SERIE A QUANDO SI GIOCA

Secondo quanto riferisce Repubblica, si sta facendo largo, di ora in ora, una nuova ipotesi: giocare tutte le partite a Roma. Portare in una sorta di isolamento tutte le squadre, arbitri compresi, per poter terminare la stagione in corso.

Non solo Roma: potrebbe essere ampliata la sede a un’intera regione. In Inghilterra, per la Premier, avevano già paventato questa soluzione. Ritiro imposto a mo’ di Mondiale per i club, isolamento totale anche per dirigenti e arbitri. Ci sono però due controindicazioni: il logorio dei campi da gioco, calcati fino allo stremo, e quello fisico dei calciatori. Dopo due mesi di inattività, a stagione in corso, tornare in campo all’improvviso senza una vera nuova preparazione fisica non è l’ideale.

SERIE A DATE

Ma quali sono le date della nuova Serie A? L’idea, accantonata quella di iniziare a maggio, sarebbe la ripresa il tre giugno. Si giocherebbe ogni tre giorni. A inizio giugno (la data può essere il 31 maggio come il 3 giugno) riprenderebbero i tornei nazionali che giocherebbero ogni 3 giorni fino alla quarta settimana di giugno quando riprenderebbero la Champions (martedì 23 e mercoledì 24) e l’Europa League (giovedì 25). Dopodiché si proseguirebbe in parallelo. L’altra ipotesi è quella di terminare prima i campionati nazionali e soltanto in seguito ripartire con le competizioni europee.