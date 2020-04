RASHICA NAPOLI – Come riportato all’interno dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli starebbe pensando ad un sostituto di Josè Maria Callejon. Sulla fascia destra è stato preso Matteo Politano, ma non è sufficiente. Va infatti considerato che, oltre ad essere in scadenza di contratto, il numero 7 di Motril ha ormai trentatrè anni. Per questo motivo il Napoli sta monitorando alcuni giocatori per il futuro della fascia. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Rashica Napoli, il gioiello del Werder Brema seguito dagli azzurri

L’addio di Callejon, lascerà indubbiamente un enorme vuoto all’interno della rosa azzurra. L’esterno spagnolo nel corso di tutti questi anni a Napoli ha sempre regalato prestazioni di spessore oltre che di grande di intelligenza tattica. Sarà indubbiamente difficile trovare un suo degno erede per la fascia azzurra. Nei registri del Napoli e del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli c’è da tempo il nome di Milot Rashica, esterno del Werder Brema che tanto bene sta facendo, nonostante la sciagurata stagione del club in Bundesliga.

Milot Rashica, caratteristiche e cifre

Milot Rashica è originario del Kosovo, ma possiede anche il passaporto albanese. Il suo ruolo naturale è quello di ala d’attacco, è un classe ’96 ed è alto 1,77m. Il piede preferito di Milot Rashica è il piede destro. Nonostante la pessima stagione del suo club, che si ritrova penultimo in campionato, ad un passo dalla retrocessione, l’esterno kosovaro stava mettendo in fila cifre molto importanti, prima che venisse interrotta la stagione. In un totale di 24 partite, tra Bundesliga e Coppa di Germania, Milot Rashica ha siglato ben 10 gol e regalato 5 assist ai propri compagni di squadra. Secondo Transfermarkt il suo valore è di ben 35 milioni di euro.