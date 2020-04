MERTENS RINNOVO – Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Dries Mertens non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con il Napoli. Il suo contratto, salvo proroghe eccezionali, è in scadenza al 30 giugno, poi potrebbe accasarsi ad un’altra squadra. Il quotidiano ha riportato alcune novità sulla questione del rinnovo dell’attaccante belga.

Mertens rinnovo, il belga pensa ad una nuova esperienza

“La questione del rinnovo ha bisogno di essere affrontata guardandosi negli occhi, perchè certe sensazioni si avvertono a pelle. Per chi invece sta cercando di tentare Mertens è stato più semplice agire nell’ombra”, riporta il quotidiano. Secondo il Corriere dello Sport infatti, l’Inter ha lasciato che, attraverso alcuni amici, arrivasse all’entourage del belga la ferma volontà del club di portarlo a Milano. Negli ultimi giorni inoltre, sono tornate con insistenza le solite voci sul Monaco. Anche dal Principato infatti, non hanno mai nascosto l’interesse nei confronti del folletto belga del Napoli. Nel corso di questi giorni di quarantena, Dries Mertens si è dedicato alla riflessione sul proprio futuro. Il belga sta pensando alla possibilità di potersi concedere una nuova esperienza. Potrebbe anche essere però che appena si ripartirà, il mistero legato al rinnovo di Dries Mertens svanirà.

La quarantena di Dries Mertens

Durante il periodo di quarantena, Dries Mertens non ha smesso di allenarsi, come del resto tutti i calciatori del Napoli. Il belga ha anche postato un video sui social che riprende una parte del suo allenamento. In assenza dei pesi convenzionali, il belga per allenarsi sul terrazzo della sua splendida casa sul mare, ha utilizzato una damigiana di vino. Mertens ha poi accompagnato il video con la seguente descrizione: “Il mio più grande consiglio nella vita: un po’ di vino risolve tutti i problemi della vita”. Il suo allenamento anticonvenzionale non è passato inosservato e ha regalato alcuni sorrisi ai fan che hanno osservato il video dai social dell’attaccante del Napoli.