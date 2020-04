KOCH NAPOLI – Secondo quanto riportato all’interno dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe puntando con sempre maggiore insistenza Robin Koch, difensore centrale del Friburgo. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Koch Napoli – La richiesta del Friburgo

“Robin Koch è un difensore tedesco classe ’96, è alto 1,92m e sembra essere pronto ad un definitivo salto di qualità per la propria carriera”. Il centrale difensivo del Friburgo ha già vestito anche la maglia della nazionale tedesca, il ventitreenne vanta infatti già due presenze con la maglia della Germania. Il Friburgo valuta il proprio gioiello circa 15 milioni di euro, non tantissimi se si considera i prezzi del mercato attuale. Sul calciatore ci sono anche altre due squadre che notoriamente puntano forte sui giovani talenti: Benfica e Lipsia. Il Napoli spera di avere la meglio su queste due squadre sfruttando “l’effetto Demme”. Il calciatore tedesco, ex capitano del Lipsia, è arrivato al Napoli a gennaio e si è subito integrato bene. La presenza di uno come Demme nello spogliatoio potrebbe essere uno stimolo per il giovane difensore tedesco.

Robin Koch, i numeri del calciatore

Robin Koch ha saltato una sola partita nel corso di questa stagione, a causa dell’influenza. In 26 partite complessive tra Bundesliga e Coppa di Germania ha segnato due gol. In difesa è molto composto negli interventi, Koch ha infatti collezionato solo tre ammonizioni nel corso dell’intera stagione. Il suo valore secondo quanto riportato da Transfermarkt è di 18 milioni di euro, ma essendo in scadenza nel 2021, la richiesta del Friburgo si attesta come detto intorno ai 15 milioni di euro. Con le voci di un possibile addio a fine anno di Kalidou Koulibaly che si fanno sempre più insistenti, la scelta per il sostituto del difensore franco senegalese potrebbe cadere proprio su Robin Koch.

koch napoli