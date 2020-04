CALLEJON VALENCIA – L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta gli aggiornamenti sul futuro di José Maria Callejon. Il giocatore spagnolo lascerà il Napoli al termine di questa stagione, non ci sono margini per la permanenza e lui è pronto per partire tornando in patria per chiudere la carriera da calciatore.

JOSE MARIA CALLEJON BIOGRAFIA

José María Callejón Bueno a Motril l’ 11 febbraio 1987 è un calciatore spagnolo, attaccante o centrocampista del Napoli e della nazionale spagnola. È gemello di Juan Miguel Callejón, suo compagno di squadra nelle giovanili del Real Madrid. Il 19 giugno 2015 si sposa con Marta Ponsati Romero con cui ha due figlie che sono nate a Napoli: la prima India, nata nel 2014, e la seconda Arya, nata nel 2016. I due vivevano già con la figlia della moglie, Paula.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI CALLEJON

Le sue doti principali sono la velocità in campo aperto, il tiro potente e preciso, la capacità di andare in gol e di far segnare i compagni fornendo loro pregevoli assist.

Può giocare sia da ala, sia da trequartista o seconda punta. Da José Mourinho è stato impiegato anche come terzino in una difesa a quattro o come interno a centrocampo. Il tecnico portoghese ne ha elogiato la personalità e la capacità di rendersi utile.

CALLEJON Al VALENCIA

Lo spagnolo piace al Siviglia, ma al momento pare molto più probabile che il suo futuro possa essere al Valencia, club che da mesi lo sta corteggiando e che potrebbe garantirgli palcoscenici di primo piano.

CALLEJON DAL NAPOLI AL VALENCIA

José Maria Callejon è attualmente un giocatore del Napoli dall’ 11/lug/2013 e il suo contratto scade quest’anno. L’ala destra ha giocato nel Real Madrid dal 2011 al 2013. Durante il Campionato di Serie A 2019/20 ha giocato 23 partite, collezionando 2 reti e 6 assist. In Champions League 2019/20 ha giocato 6 partite, effettuando 6 assist. Infine in Coppa Italia 2019/20 le sue presenze sono 3.