Aic, riunione con i calciatori per contrastare il documento firmato dai club in Lega: presenti anche Insigne e Meret

L’Associazione Italiana Calciatori non ha preso bene la decisione della Lega Serie A sui tagli agli stipendi dei calciatori. Come riportato dal Corriere dello Sport all’interno dell’edizione odierna, il presidente dell’AIC Damiano Tommasi ha convocato d’urgenza in riunione tutti i capitani e i rappresentanti dei club di Serie A. Tra gli altri erano presenti anche Insigne, Meret e Chiellini. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’AIC è sul piede di guerra, la decisione dei presidenti ha spiazzato i calciatori che non si sarebbero mai aspettati una presa di posizione così vigorosa. La richiesta dei club del congelamento di quattro mensilità impedisce ai giocatori di utilizzare l’arma della mossa in mora e del conseguente svincolo nel corso della trattativa dei singoli club con i propri calciatori”.