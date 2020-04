TERZINO SINISTRO NAPOLI – Gli azzurri sono continuamente alla ricerca di un terzino sinistro da affiancare a Mario Rui. Se il portoghese è diventato un punto saldo nella rosa di Gattuso, lo stesso non si può dire di Ghoulam, che potrebbe lasciare il club in estate.

Terzino sinistro Napoli, quattro nomi in lista

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport sono quattro i profili monitorati da Cristiano Giuntoli:

Junior Firpo classe ’96 del Barcellona

Kostas Tsimikas classe ’96 dell’Olympiakos

Marc Cucurella classe ’98 del Getafe

Borna Barišić classe ’92 dei Rangers

Chiariello: “A malincuore bisogna salutare Ghoulam”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, qualche giorno fa, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli. Si è parlato tra le tante cose anche dell’addio di Ghoulam:

“È evidente che in tempi di Coronavirus ed il campo totalmente fermo, gli argomenti per il Napoli diventano pochi, quasi nulli. Tuttavia si parla di un Napoli attivo sul mercato, dopo il valzer degli attaccanti, è il momento dei terzini. Qualche anno fa contai 36 portieri accostati alla squadra per sostituire Pepe Reina, che alla fine restò.

Oggi ci sono due nomi nuovi: Arias e Vrsaljko . Probabilmente arriverà Faraoni al posto di Hysaj e Malcuit, per completare la quaterna dei terzini. Il drammatico vero è stata l’estate scorsa con Theo Hernandez tra le mani che sarebbe potuto essere l’uomo giusto al posto giusto. Dispiace per Ghoulam, ma sia lui che Malcuit lungodegenti devono essere salutati“.