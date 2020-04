LAURO AVELLINO – Continua senza sosta l’emergenza Coronavirus in Campania. Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, tramite la propria pagina “Facebook” ha reso noto l’inserimento di un nuovo comune all’interno della zona rossa.

Il comune che entra a far parte della zona rossa per il Covid-19 è Lauro in provincia di Avellino. Ecco quanto scritto dal presidente della Regione:

LAURO AVELLINO ZONA ROSSA

Il President della Regione Campania, Vincenzo De Luca

“Ho firmato l’Ordinanza n.28 del 5 aprile 2020, che stabilisce l’istituzione di una nuova “zona rossa” in Campania, nel Comune di Lauro, in provincia di Avellino.Ecco la parte ordinativa dell’atto: Con decorrenza immediata e fino al 10 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, e salvo rinnovo ove necessario, con riferimento al territorio del Comune di Lauro (AV) sono adottate le seguenti misure:

a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti

b) divieto di accesso nel territorio comunale

c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità”.

“È fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi dei DDPCM11 marzo 2020, 22 marzo e 1 aprile 2020 e ss.mm.ii. e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale”.

“Nel territorio comunale oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura”.