La Gazzetta titola “Star in saldo”, Chiariello: “Vivono su Marte? Esco pazzo a leggerli”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“A leggere la Gazzetta di oggi esco pazzo. Vi immaginate che nel tempo di Coronavirus in cui non abbiamo nessuna certezza, loro titolano “Star in saldo” ed in più aggiungono che ci sono crisi europee che scontano i campioni sul mercato. In quale mondo si vive? Viene da Marte questo giornale? Parafrasando Battisti “Chiamale se vuoi occasioni, non emozioni”.

Qui si parla di ridimensionamento del calcio e parlano del fatto che possiamo approfittare di occasioni per i campioni. Veramente Cairo riesce a dettare una linea editoriale così potente da far scrivere questo? Il Corriere ci dice che l’UEFA hanno dei piani sui campionati, coppe europee: questo è un ragionamento sensato e da prima pagina, poi dentro parleremo anche di mercato. Questo è il punto, onestà intellettuale signori”.

Ecco la prima pagina incriminata: