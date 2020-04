Coronavirus Napoli – In questa emergenza sanitaria mondiale, il problema di uscire o di scappare via, a casa, in famiglia o dalla moglie, è all’ordine del giorno.

Purtroppo, alcuni calciatori, non hanno potuto raggiungere i loro cari e si sono chiusi in casa, anche da soli. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato chiaro su questo: nessuno lasci la città.

CORONAVIRUS NAPOLI, MULTE IN CASO DI FUGA

Infatti, secondo quanto rivela Il Roma, il presidente avrebbe imposto lo stop alle fughe, altrimenti, sarebbero scattate le multe. Lo staff tecnico ha mandato il programma di un allenamento a casa a ogni calciatore e gli atleti azzurri hanno seguito alla lettera ogni consiglio.

Inizialmente, andare via o raggiungere un familiare, è stato nella testa di ogni giocatore dei campani, ma poi tutti si sono dimostrati responsabili e non hanno fatto scelte avventate.

De Laurentiis con Insigne

CORONAVIRUS NAPOLI, DE LAURENTIIS PRONTO ALLE CONVOCAZIONI

Il presidente partenopeo è uno di quelli che vuole continuare la stagione e riprendere gli allenamenti. Infatti, la settimana scorsa, c’era stata la convocazione per i giocatori a ritrovarsi al centro sportivo, spostata solo dopo lo stop del governo.

Il patron vuole ricominciare al più presto e nelle videoconferenze delle assemblee della Lega Serie A, è uno di quelli che spinge per ritornare in campo.

Il decreto del governo arriverà fino al 17 aprile, ma settimana prossima, l’imprenditore romano, potrebbe pensare di convocare la squadra subito dopo quella data per riprendere gli allenamenti al centro sportivo di Castelvolturno.

