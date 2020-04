Coronavirus, 17enne in fuga in auto a Salerno per andare dalla fidanzata

È costata cara a un 17enne di Vietri sul Mare la “fuga” sull’auto sottratta alla madre per raggiungere la fidanzatina. Il ragazzo – riporta l’edizione online de Il Roma – è scappato all’alt dei carabinieri, che si sono trovati a inseguire la sua auto fino a Salerno, dove poi è finita contro un muro e una vettura parcheggiata.

Qui militari hanno scoperto che alla guida c’era un minorenne senza patente. Per lui è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale oltre alla sanzione per la violazione delle norme anti Covid e a quella per guida senza patente, fuga e velocità non commisurata.