Conte in conferenza: “Il decreto di aprile sarà più corposo e rivolto alle categorie in difficoltà. Fase 2? È ancora presto!”

Il presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana Giuseppe Conte ha rilasciato alcune parole durante la conferenza stampa tenutasi a Palazzo Chigi. Di seguito quanto evidenziato:

“Diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro. Si tratta di una potenza di fuoco. Abbiamo deliberato la sospensione di vari pagamenti fiscali e contributi anche per i mesi di aprile e maggio. Abbiamo potenziato lo strumento della golden power, potremo controllare operazioni societarie e le scalate ostili non solo nei settori tradizionali, ma in quelli assicurativo, creditizio, finanziario, acqua, salute, cybersicurezza”.

NUOVO DECRETO DI APRILE

“Stiamo lavorando per un intervento molto più corposo da realizzare già a partire da questo mese, con un approccio sistemico per tutte le categorie in sofferenza. Questa è un’emergenza non solo sanitaria, ma economica e sociale. Il prossimo decreto di aprile conterrà strumenti di protezione sociale, sostegno alle famiglie e ai lavoratori, soprattutto quelli più in difficoltà.

Siamo vicini a una festività importante, la Pasqua. Sarebbe un comportamento sconsiderato andare in giro, allentare questo senso di responsabilità e non rispettare le regole. Speriamo che Pasqua possa portarci libertà e riscatto. Speriamo ci sia il passaggio verso una prospettiva migliore. Siamo fiduciosi!”.

FASE 2, CONTE NON SI SBILANCIA

“Posso dire che saremmo i più felici se potessimo allentare qualche misura quanto prima, ma fissare oggi una data significa anticipare qualcosa privo di fondamento”.