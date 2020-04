Scudetto all’Atalanta: aperta petizione online

l giornalista Michele Criscitiello qualche tempo fa aveva dato la sua idea per concludere la stagione: posizioni congelate e scudetto all’Atalanta. La sua motivazione riguardò “il maggior numero di gol segnati” dagli orobici. La sua idea sembra essere stata ripresa da un gruppo di tifosi.

Sul portale change.org infatti è stata aperta una petizione per chiedere l’assegnazione del titolo alla Dea “sia per i meriti sportivi dimostrati sul campo soprattutto negli ultimi due anni, sia per rendere omaggio alla città di Bergamo, simbolo dell’Italia che soffre a causa del Coronavirus“