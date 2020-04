MAXIME LOPEZ NAPOLI – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli starebbe seguendo Maxime Lopez del Marsiglia. Il ventiduenne franco-algerino è seguito da mezza Europa: oltre al Napoli, su di lui ci sono Juventus, Siviglia e alcuni club della Premier League. È un calciatore molto tecnico, centrocampista di ruolo ma ha spiccate doti per fare il trequartista. È uno dei talenti che Rudi Garcia ha scoperto al Marsiglia, dove il giocatore è stato “svezzato” calcisticamente parlando. Oltre alle doti tecniche, ciò che fa ben sperare è un fattore molto particolare: somiglia a Samir Nasri.

Maxime Lopez Napoli

Maxime Lopez, come detto, è cresciuto nel Marsiglia. Il giocatore ha fatto tutta la trafila delle giovanili prima di approdare in prima squadra. Attualmente, alla corte di Rudi Garcia, sta assumendo maggior peso all’interno della rosa, con l’ex tecnico della Roma che gli ha affidato le chiavi del centrocampo. Lopez è un tuttofare del centrocampo: è un centrocampista puro, ma all’occorrenza può fare sia il trequartista che il mediano. Non è molto piazzato fisicamente (è alto solo 1,67m), ma fa della tecnica la sua arma migliore. La somiglianza con Samir Nasri, che pure è cresciuto nel Marsiglia, è evidente. Non solo dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista strettamente tecnico.

I numeri di Maxime Lopez

Maxime Lopez è un ventiduenne, di piede destro, molto dotato tecnicamente. Il giovane talento del Marsiglia ha il contratto in scadenza nel 2021 e questo potrebbe rappresentare un’ottima occasione per strappare un prezzo più conveniente. In questa stagione il giovane francese è stato caricato di responsabilità da Rudi Garcia, collezionando ben 23 presenze. Non è ancora riuscito a trovare la via del gol personale, ma ha già regalato 3 assist ai compagni. Il futuro ci dirà se sarà lui il profilo scelto per rinforzare il centrocampo del Napoli.