LUCAS VAZQUEZ NAPOLI – Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Bernabeu Digital, il Real Madrid non intende mollare la pista Fabian Ruiz. Pare che i blancos stiano pensando all’inserimento dello spagnolo Lucas Vazquez nella trattativa così da poter convincere il Napoli a lasciar partire il suo numero 8.

FABIAN OBIETTIVO DEL REAL

Come riferito anche dal suo agente, Fabian Ruiz è diventato un obiettivo concreto di mercato del Real Madrid che lo segue già dai tempi del Betis Siviglia. L’idea di potersi aggiudicare lo spagnolo azzurro è tutt’ora viva e la squadra di Zidane non sembra affatto intenzionata ad abbandonare la pista, nonostante il presidente De Laurentiis abbia più volte affermato che Fabian ha un costo abbastanza elevato.

LUCAS VAZQUEZ NAPOLI IDEA

Secondo il portale spagnolo, il Real Madrid ha pensato bene di provare a convincere il Napoli inserendo nell’affare un suo calciatore. Si tratta di Lucas Vazquez, attaccante dei blancos e della nazionale spagnola. L’idea non sembrerebbe dispiacere agli azzurri, dato che il calciatore madrileno potrebbe rivelarsi l’erede perfetto di Jose Maria Callejon, con un piede e mezzo ormai lontano da Napoli. L’addio del numero 7 azzurro sembra inevitabile dato che il rinnovo del contratto non sembra destinato ad arrivare.

LUCAS VAZQUEZ BIO

Lucas Vazquez protagonista di un’intervista

Lucas Vazquez è un calciatore spagnolo classe 1991 che come già detto più volte gioca nel Real Madrid. Il giocatore ventottenne ha cominciato la sua carriera proprio nella capitale spagnola, precisamente nelle giovanili. Nel 2014 passa all’Espanyol, per la prima volta in Liga, con la squadra catalana colleziona anche tre reti. Dopo questa parentesi però ritorna a Madrid per poi raggiungere anche la prima convocazione nella Nazionale spagnola. Nell’attuale squadra di Zidane, Lucas Vazquez non è un titolare inamovibile, ecco perché non è da escludere che possa lasciare i blancos nella prossima stagione.