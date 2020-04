La Federcalcio studia come ripartire in sicurezza, ma un altro caso nel mondo del calcio cancellerebbe la stagione

Quando riparte la Serie A? Interrogativo ancora in sospeso: ad oggi non è dato sapere, malgrado le varie date ipotizzate, quando si tornerà a giocare. Troppo mutevole, la situazione Coronavirus, per avere certezze. La Federcalcio ha interpellato la commissione scientifica per sapere come e quando ripartire in sicurezza.

Ci sono ancora tante incognite, su date, modalità di allenamenti e partite. Bisognerà ripartire in sicurezza ed evitare soprattutto il sopraggiungere di altri casi nel mondo del calcio. Quell’eventualità – sottolinea l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – cancellerebbe definitivamente la stagione.