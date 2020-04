La FIGC rassicura il Governo: sarà istituita una commissione per il controllo della salute di calciatori e staff

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Governo è stato rassicurato dalla FIGC per quanto riguarda la ripresa in sicurezza delle attività agonistiche. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per poter immaginare un ritorno in campo, la prima cosa da fare è il ritorno agli allenamenti. Per fare in modo che il campionato ricominci, occorre che gli atleti tornino ad una condizione fisica adeguata. Inizialmente si lavorerà in gruppi, per limitare gli assembramenti, poi successivamente ripartirà il lavoro di gruppo. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha promesso al ministro Spadafora che sarà garantita da un’apposita commissione la salute dei calciatori e dell’intero staff”.