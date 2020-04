DI LORENZO PIZZA – In questi giorni di quarantena dovuti all’emergenza Coronavirus, gli italiani hanno dato sfogo a tutta la loro creatività per riuscire ad occupare al meglio le ore della giornata. In molti si sono dilettati ai fornelli, tra i tanti anche i calciatori azzurri hanno provato a dare il meglio di loro in cucina.

DI LORENZO PIZZA

Fin da subito, Lorenzo Insigne aveva provato a sfornare la sua personalissima versione della pizza margherita targata Insigne. Al capitano azzurro ora si unisce anche un altro dei ragazzi di Gennaro Gattuso.

Di Lorenzo e la pizza

Come postato infatti sulla pagina Instagram del Napoli, anche Giovanni Di Lorenzo ha provato a cucinare la tipica pietanza napoletana. Il risultato lo lasciamo giudicare a voi:

IL VIDEO