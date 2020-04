Coronavirus, il premier inglese Boris Johnson ricoverato in ospedale

Secondo quanto riportato dalla BBC, il primo ministro inglese Boris Johnson è stato ricoverato per dieci giorni in ospedale. Come è noto, il premier britannico è stato contagiato dal Coronavirus ed è stato ricoverato in via precauzionale. Dopo dieci giorni da quanto ha contratto il virus, Boris Johnson continua ad avere i sintomi persistenti.

Dall’altra parte del mondo invece, arriva un messaggio completamente diverso da Donald Trump, presidente degli USA. Il leader americano, nel corso del consueto discorso alla nazione, ha fatto il punto della situazione sul mondo dello sport:

“I vari sport ripartiranno, ho parlato con i leader dei diversi sport: vogliono tornare a giocare e lo faranno. Gli sport, così come la nostra nazione, non sono stati progettati per questo. Vogliamo tornare e presto lo faremo”.