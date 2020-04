FOTO – Positivo al Coronavirus, medico del Reims si toglie la vita

In Francia la situazione Coronavirus è più grave che mai: nelle ultime 24 ore ci sarebbero stati circa 357 morti a causa del virus. Un terribile episodio scuote anche il mondo del calcio francese.

Nello specifico, lo Stade de Reims, club che milita in Ligue 1, che annuncia la scomparsa di Bernard Gonzalez, medico 60enne del club. L’uomo si trovava in quarantena insieme alla moglie anche lei positiva e deve non aver retto la pressione a tal punto da ricorrere al gesto estremo.

Prima di togliersi la vita, il medico avrebbe lasciato una lettera indirizzata ai suoi familiari e alla società dove spiegava i motivi del suo suicidio. Il club ricorda, sul suo profilo ufficiale Twitter, come prima di essere un medico fosse anche un artista ma sopratutto un tifoso del Reims.

FOTO