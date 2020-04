NAPOLI CALCIO NEWS – La Curva A, il gruppo organizzato del San Paolo, attraverso un comunicato, ha specificato che la donazione di centinaia di mascherine ad un ospedale napoletano non è opera loro. Numerose sono state le iniziative da parte di diversi gruppi e associazioni come ad esempio anche quella della curva B, i cui membri hanno messo in moto una raccolta fondi raggiungendo la somma di quasi 13mila euro da destinare al responsabile della direzione sanitaria dell’Ospedale dei Colli, come ha specificato Alessandro Cosentino, portavoce del gruppo: (LEGGI ANCHE Curva B, Cosentino: “Abbiamo già raccolto 13 mila euro, li gireremo all’Ospedale dei Colli”). La Curva A, però, ci ha tenuto a smentire la notizia legata alla sua iniziativa e a specificare proprio con tale comunicato come si voglia evitare qualsiasi forma di protagonismo, la volontà di sottolineare come i gesti di solidarietà avvengano con un modus operandi diverso, e la scelta di lasciare agli organi competenti il compito di svolgere il proprio lavoro.

ECCO IL COMUNICATO:

“Relativamente a quanto apparso su alcuni siti, che accennano ad alcune forme di solidarietà da parte della nostra curva, ci troviamo nostro malgrado a formalizzare una smentita.

Pur essendo un gesto nobile, la donazione di centinaia di mascherine presso un presidio ospedaliero della nostra città, teniamo a precisare che non è un’iniziativa della nostra curva e diffidiamo chiunque anche in futuro a farlo a nome nostro.

I gesti di solidarietà sociale che facciamo da sempre, e che soprattutto in questo periodo non abbiamo smesso di fare, avvengono con un modus operandi diverso, teso solo alla finalità del gesto stesso, evitando qualsiasi smania di protagonismo.

Nel momento storico che stiamo vivendo riteniamo opportuno che gli organi competenti siano gli unici a dover svolgere ciò che appunto gli compete”.

