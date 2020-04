Di Lorenzo: “Ai tifosi dico: sarà più bello festeggiare al San Paolo. Cosa faccio a casa? Allenamenti, videogiochi e La Casa di Carta”

Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Sono a casa e sto bene, stiamo migliorando ma non dobbiamo pensare che tutto sia finito. Allenarsi a casa non è come andare in campo, ma la società ci ha dato degli strumenti. Ci alleniamo bene. Stavamo giocando bene, stavamo imparando quello che ci chiedeva il mister. Ci dispiace aver interrotto tutto. Nel caso dovessimo ripartire, dovremo essere bravi. Ci saranno tante partite da giocare, penso che alla fine prenderanno la decisione migliore per non compromettere questa stagione e la prossima.

Sono a casa, per fortuna sto bene. C’è qualche piccolo miglioramento grazie al rispetto delle regole, ma dobbiamo restare in casa senza pensare che tutto sia finito. Tornare in campo non mi spaventa, riprenderemo quando la pandemia sarà finita. Non siamo preoccupati. Quando ci sarà l’ok vorrà dire che tutto sarà finito. Vivremo tranquillamente. Allenatore più decisivo? Ho imparato da tutti, ma Andreazzoli mi ha dato tanto.

La mia giornata tipo? Mi sveglio presto, faccio allenamento, mi dedico ai videogiochi e guardo le serie tv. È uscita la nuova stagione della Casa di Carta. Anche Narcos mi è piaciuta. Abbiamo un gruppo whatsapp ma mi manca lo spogliatoio, cerchiamo di restare in contatto. La mia famiglia sta bene, fortunatamente vivono dove non ci sono molti casi. Ai tifosi dico di restare a casa, sarà ancora più bello festeggiare tutti insieme al San Paolo.