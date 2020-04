Coronavirus Borrelli: “Passeremo anche il 1 maggio in casa”

CORONAVIRUS BORRELLI – Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha parlato questa mattina, in un’intervista a “Radio Capital”, degli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus e sul tempo che si dovrà passare ancora in casa.



Borrelli non è stato sicuro sul fatto che si possa uscire di casa dopo Pasqua e Pasquetta, sottolineando il pensiero che si dovrà stare in casa anche il 1 maggio. Secondo il capo della Protezione Civile si potrà passare alla “fase 2” a metà maggio. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Credo che passeremo anche il 1 maggio in casa, non credo che questa situazione passerà per quella data. Dovremo stare in casa per molte settimana e c’è bisogno di comportamenti rigorosissimi. Il Coronavirus cambierà il nostro approccio ai contatti umani e interpersonali”

“La cosiddetta fase 2 di convivenza con il Coronavirus potrebbe iniziare a metà maggio, anche se al momento non c’è alcuna certezza. Se l’andamento non cambia, potrebbe essere prima o dopo, dipende dai dati. Dobbiamo vedere quando questa situazione inizia a decrescere. Non vorrei dare delle. date, ma da qui al 16 maggio potremo avere dati ulteriormente positivi che possono consigliare quando dare il via alla fase 2. Ovviamente dipende tutto dalla curva. Ogni decisione sulle misure restrittive e sull’eventuale fase 2 spetta al governo. Al momento l’orizzonte temporale resta quello del 13 aprile, come annunciato dal presidente del consiglio, poi si vedrà”.