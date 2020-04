Annuncio dalla UEFA: “Se i campionati non finiscono entro il 3 agosto ogni federazione deciderà singolarmente”

Armand Duka, membro dell’esecutivo UEFA e presidente della Federcalcio albanese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

“La strada tracciata Uefa-Federazioni è questa: entro i primi di agosto, presumibilmente il 3, le federazioni proveranno a terminare i campionati. Superata quella data, ogni Federazione deciderà singolarmente.

Il calciomercato, credo, sarà modificato ovviamente in base all’evolversi della situazione sanitaria e alla ripresa delle attività nei singoli Paesi. Anche per i calciatori in scadenza al 30 giugno potrebbero esserci modifiche ma bisogna attendere gli eventi per decidere”.