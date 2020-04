Immobile Napoli, Lotito chiede 80 mln: gli azzurri hanno una strategia.

IMMOBILE NAPOLI – Il futuro di Arek Milik è ancora incerto e per questo il Napoli sta iniziando a sondare il terreno alla ricerca di un valido sostituto. Si è fatta strada nelle ultime ore l’ipotesi Edinson Cavani, ma come se non bastasse sembrerebbe spuntare anche un altro nome, anch’esso legato a corteggiamenti passati: si tratta di Ciro Immobile. L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione.

Immobile Napoli, la strategia degli azzurri

Ciro Immobile potrebbe essere definito “il pallino” di Giuntoli, ormai non è più un mistero. Ad appoggiarlo ci sarebbe anche mister Gattuso. L’unico impedimento è trattare con Lotito, cosa non estremamente semplice. Per il calciatore, capocannoniere della Serie A e con un contratto che scadrà solo nel 2023, la richiesta non sarebbe inferiore agli 80 mln di euro. Questa cifra, per quanto importante, potrebbe comunque rientrare nelle disponibilità del Napoli, tra riserve di bilancio e grandi cessioni. Tuttavia, la logica e strategia del club azzurro è quella di non fermarsi mai alla prima proposta.

Immobile-Napoli, tutti lo vogliono in azzurro

Vedere Immobile in azzurro sarebbe un vero e proprio sogno per i tifosi azzurri, non solo per l’estremo valore dell’attaccante, ma anche per le origini napoletane del calciatore. Uno stimolo in più per dare il tutto e per tutto con indosso la maglia azzurra. A tal proposito Salvatore Esposito, alias Gennaro Savastano nella serie Gomorra, è intervenuto nei giorni scorsi nella diretta dei colleghi di Calciomercato.com parlando di tanti temi tra cui il suo Napoli. Ecco alcune delle dichiarazioni dell’attore napoletano:

“Ho sempre consigliato il Napoli ad Immobile. Avrebbe bisogno di giocare uno, due campionati da titolare fisso e non so se gli azzurri potrebbero garantirglielo soprattutto se dovesse rinnovare Mertens! Sul belga posso dire che è più napoletano di me, si è calato nella realtà napoletana a 360 gradi”.

