Il Napoli su Ricci. Il presidente dell’Empoli svela: “Non piace solo al club partenopeo, ma a tanti”

Ogni giorno è buono per accostare nomi al Napoli. In fase di mercato, la società partenopea, sembra davvero quella più attiva, in questo momento d’emergenza sanitaria Mondiale e dove il calcio giocato è fermo.

Negli ultimi giorni, al club campano, è stato accostato il nome di Samuele Ricci, centrocampista dell’Empoli.

Il presidente dei toscani, Fabrizio Corsi, non ha smentito la probabile trattativa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ricci? Piace a molti. Con Giuntoli mi sono sentito a gennaio per conoscere un suo parere sul giocatore, ma nulla di più. È giovane, è una mezzala di qualità, fisicamente ha dei valori importanti, piace a tanti club”.